Разбираемся, в чем польза и вред разных видов кофе.

Миллионы украинцев фанатеют по кофе и не представляют без него ни дня. Однако хотелось бы получить от напитка не только бодрящий эффект, но и пользу для организма. Ученые постоянно исследуют влияние кофеина на самочувствие, чтобы выяснить - какой кофе лучше.

Какой кофе самый полезный

Самым полезным кофейным напитком по результатам многочисленных исследований считается фильтр-кофе. Это напиток, который готовится методом одноразового пролива воды через молотый кофе, который помещают в фильтр. Вода просачивается через порошок и экстрагирует все самые полезные вещества, а кофейная гуща выбрасывается.

Именно такой напиток вам приготовят в большинстве специализированных кофеен.

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Чем полезен фильтр-кофе? Согласно исследованиям, в таком напитке сохранена максимальная польза кофейных зерен, но при этом совсем нет вредного осадка. Фильтрованный кофе снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и содержит много антиоксидантов.

Какой кофе самый вредный

Самым вредным по мнению ученых является нефильтрованный кофе, то есть такой, который выпивается прямо с кофейной гущей. Это кофе, заваренный в чашке. Также вредными считаются напитки, в которых гуща надолго остается в воде - это кофе из турки или френч-пресса.

Нефильтрованный кофе содержит в 30 раз больше холестерина, чем фильтрованный, что создает большую нагрузку на сердце.

Какой кофе лучше пить - растворимый или молотый

Любители кофе иногда заваривают растворимый порошок, если нет времени или возможности приготовить настоящий кофе. В таких случаях они задаются вопросом, какой кофе полезнее.

Ученые однозначны во мнении - растворимый кофе вреднее молотого, хоть и готовится проще и быстрее. При чем чем больше в нем различных добавок и консервантов, тем меньше пользы.

Все дело в том, что в процессе производства растворимого кофе из зерен "вытягивают" практически все эфирные масла и полезные элементы. Чтобы состав растворялся в воде, его многократно обрабатывают, лишая остатков витаминов.

Также в порошок могут добавлять стабилизаторы, консерванты, ароматизаторы, красители, сухие сливки и сахар. Всё это не добавляет пользы напитку. Кофеина в таком напитке также значительно меньше.

Если вы хотите получить из напитка быстрого приготовления хоть какую-то пользу, то не заливайте растворимый кофе кипятком. Используйте для заваривания воду температурой 80-85° - тогда в нём сохранятся оставшиеся витамины.

Стоит отметить, что и молотый, и растворимый кофе вредны, если пить их слишком часто. Любой напиток с кофеином вреден для людей с атеросклерозом, гастритом, болезнями почек и сердечно-сосудистой системы.

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