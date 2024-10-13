Этот лайфхак также поможет улучшить здоровье вашего кишечника.

Мы все любим жареный картофель, но его может быть сложно приготовить правильно, чтобы он был идеально хрустящим снаружи и мягким внутри. Существует бесчисленное множество рецептов, которые дают советы о том, как получить самый лучший хрустящий жареный картофель. Однако новый лайфхак из TikTok поможет сделать его не только более хрустящим, но и полезным для желудка, пишет Independent.

Как рассказала автор лайфхака Лора Стивенс, всего одно простое изменение в способ приготовления жареного картофеля может улучшить здоровье вашего кишечника, а также даже сэкономит вам время.

Так. по ее утверждению, лучший способ сделать картофель полезнее — отварить картофель до полуготовности, а затем заморозить его перед обжаркой.

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Она утверждает, что этот процесс должен увеличить количество резистентного крахмала в картофеле. Резистентный крахмал действует как клетчатка в организме и не превращается в глюкозу, поэтому он может помочь бактериям в вашем кишечнике и улучшить здоровье ваших клеток. По данным Health Line, процесс охлаждения продуктов для увеличения их резистентного крахмала называется ретроградацией крахмала. Он отлично работает с картофелем, "существенно увеличивая количество в нем резистентного крахмала", но его также можно использовать с рисом и макаронами.

Стивенс объясняет, что для экономии времени отваривает большое количество картофеля, добавляет в него специи и замораживает. После чего порционно достает его и готовит около 25–30 минут в духовке, в результате, по ее словам, получается "самый хрустящий и вкусный жареный картофель".

.Как пишет Independent, не обязательно замораживать картофель после того, как вы его сварили, он просто должен быть холодным. Однако заморозка позволяет заранее приготовить много порций на будущее.

Ранее мы уже делились одним из лайфхаков для приготовления идеального хрустящего картофеля. В этом рецепте секретным игредиентом была щепотка манной муки.

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