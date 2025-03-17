Ошибка очевидная, но этот тест-головоломка на IQ под силу не каждому.

Визуальные головоломки можно любить или не любить, но это не только забавный способ убить время, но и хорошая тренировка для мозга. Сможете ли вы разгадать этот тест на IQ? Нужно за 5 секунд обнаружить очевидную ошибку на картинке и доказать, что вы - гений.

Тест на интеллект - найдите ошибку на картинке

Посмотрите на изображение, где компания из пяти человек собралась за пиццей. Они разговаривают, четверо из них наслаждаются своим куском. Все выглядит довольно стандартно, но не все правильно.

Ваша задача: заметить очевидную ошибку на изображении всего за 5 секунд, так как вам нужно поработать над другой вещью, помимо наблюдательности, - это ваша скорость. Итак, вы готовы? Время пошло!

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Вот небольшой совет: разделите изображения на маленькие сетки или квадраты и двигайтесь от углов изображения к центру - это может помочь вам уловить любые детали, которые кажутся нечеткими.

Кроме всего, на этой картинке есть еще одна деталь, которая может ввести вас в заблуждение и показаться ошибкой - будьте внимательны.

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Подобные головоломки и оптические иллюзии - это, как уже говорили, не только способ убить время. Научно доказано, что они помогают нашему мозгу, поскольку улучшают когнитивные функции и навыки наблюдения.

Так что на самом деле неудивительно, что такие задачки имеют много поклонников и становятся вирусными.

Поначалу подобные задачки кажутся очень трудными, но чем больше вы их разгадываете, тем более профессиональными становитесь.

Итак, время вышло.

Ну как, удалось увидеть ошибку?

Ответ на головоломку вы найдете ниже.

Ответ на тест

Если хорошо приглядеться, то можно заметить, что количество кусков пиццы в руках у людей не соответствует недостающим в коробке с пиццей. Обычно пиццу принято делить на 8 частей, и, по логике вещей, в коробке с пиццей должно оставаться 4 нетронутых куска. Но, как вы видите, там нет лишь одного.

Ничего страшного, если вы не смогли заметить ошибку за отведенное время в пять секунд. Главное, что вы на один шаг приблизились к решению другой головоломки в будущем.

Возможно, вам также понравится еще одна головоломка, которую нужно решить за 7 секунд и указать, где ошибка на изображении.

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