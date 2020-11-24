Французы пока могут покидать дом только при крайней необходимости.

Полиция в Бретани (Франция) оштрафовала местного жителя, который вышел из дома, чтобы «набить рожу парню».

Об этом сообщает CNN.

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Нетрезвый 39-летний нарушитель, заметив патруль полиции на улице, спрятался за автомобиль. Однако правоохранители увидели мужчину и стали требовать объяснений.

В связи с усилением карантина во Франции с октября разрешается покидать дом только в отдельных случаях: выхода на работу, в аптеку, для покупки товаров первой необходимости или занятия физическими упражнениями.

В объяснениях копам француз написал: "Я пошел разбить рожу парню. Это моё оправдание и оно хорошее". Копы, кроме того, нашли у него складной нож. В участке выяснилось, что задержанного поймали за менее километра от дома.

Мужчину оштрафовали на 135 евро за нарушение режима изоляции и еще на 150 евро за пребывание в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

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Автор: Яна Ставская