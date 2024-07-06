Проте такий продукт варто обирати уважно.

Завтрак является первым приемом пищи в течение дня, поэтому он задает ритм, когда речь идет о здоровье человека. Одним из популярных продуктов для завтрака, как правило, является овсянка, которая может снижать уровень холестерина, пишет Health Digest.

Зарегистрированный диетолог Новелла Луи отметила для издания, что клетчатка овсянки растворяется в воде, превращаясь в гель и действуя как губка, которая сочетается с холестерином и жирами, что помогает вывести их из кровотока.

Кроме того, овес содержит целый ряд витаминов и минералов, которые полезны для вашего здоровья, в частности марганец, фосфор, медь, витамин B1, железо, селен, магний и цинк. Также такой продукт богат фитонутриентами, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

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В то же время не все виды овсянки имеют одинаковые преимущества. К примеру, овсяные хлопья быстрого приготовления, как правило, тоньше, поэтому их легче готовить, однако они имеют меньше питательных веществ.

"Многие сорта овса быстрого приготовления, которые продаются в маленьких пакетиках, также содержат добавки, такие как сахар и ароматизаторы. Таким образом, овсяные хлопья быстрого приготовления могут привести к более быстрому повышению уровня сахара в крови", - предупредили в материале.

По словам экспертов, есть здоровые способы употребления овсянки, а есть те, которых следует избегать. По мнению специалистов, питательный профиль обычного овса - резаного или плющеного не очень отличается. Однако овес быстрого приготовления перенасыщен добавками, поэтому является не лучшим выбором. В конце концов лучше выбирать обычный овес, приготовленный в виде овсяной каши.

Какие еще продукты полезны для здоровья

Также стало известно, полезны ли фисташки для здоровья человека. Отмечается, что эти орехи содержат кальций, железо, магний, фосфор, цинк, витамин С, витамин B6, фолат и витамин K.

"Продукты с высоким содержанием белка, такие как фисташки, также могут помочь с насыщением и контролем веса", - пояснила зарегистрированный диетолог Кристен Смит.

Также диетологи рассказали, какое мясо стоит есть на завтрак. Известно, что одними из самых популярных видов мяса для завтрака являются ультраобработанные - такие как бекон, сосиски, ветчина, однако эксперты советуют их избегать.

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