Зато закарпатских железнодорожников объяснения руководства не убеждают, поскольку такая работа зимой для них - новость.

В "Львовской железной дороге" объяснили, почему на Закарпатье железнодорожников заставили обрезать кустарники вдоль путей несмотря на снег, которого намело выше колена. Там отметили, что их работники косили сорняк в таких условиях, чтобы уберечь от стресса мышей и ежей.

При этом работники "Укрзализныци" сказали, что и сами не поняли, почему их в снег заставили косить кустарники, говорится в сюжете ТСН. Они рассказали, что задание получили от руководства еще в январе, как раз когда начались метели. За месяц, проваливаясь в снег, прошли с косилками вдоль путей почти 10 км.

"Немножко тяжело работать. Видите, что невозможно ноги вытянуть из снега", - сказал работник "Укрзализныци" Ярослав Русин.

Люди признаются, что если бы не выполнили приказ руководства, то могли бы получить выговоры.

И такое не только на Закарпатье. Железнодорожников с косилками в январе видели в Полтавской и Львовской областях.

Однако во "Львовской железной дороге" выразили убеждение, что зима для обрезки кустарников на путях подходит как нельзя лучше.

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Там объяснили, что с весны по осень ремонтируют сами пути и на кошение времени просто не хватает. А зимние работы мол, берегут от стресса мышей и ежей.

"Зимой такие работы проходят в соответствии с рекомендациями экологов, ведь при таких обстоятельствах удается минимизировать влияние человека на фауну", - пояснил представитель "Львовской железной дороги" Андрей Везденко.

Зато закарпатских железнодорожников объяснения руководства не убеждают, поскольку такая работа зимой для них - новость.

Косить, отметили железнодорожники, будут до весны. Поскольку надо убрать еще почти 70 км вдоль путей. И опасаются, что в марте все придется начинать сначала, потому что сейчас обрезают лишь верхушки кустарников, а все остальное скрыто под снегом.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля в Закарпатской области работники вышли косить траву возле железнодорожных путей в снег. Случай зафиксировали в селе Пасека Мукачевского района. На видео видно, как люди в униформе косят сорняки, находясь в снежных сугробах, причем в то время еще и шел снег.