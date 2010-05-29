Черновецкий забыл имена основателей Киева

Мэр Киева Леонид Черновецкий открыл отреставрированный памятник основателям Киева. Восстановление одного из главных символов столицы длилось 3 месяца и 5 дней.

Открытие памятника проходило в торжественной обстановке. В Старонаводницком парке играл Киевский муниципальный духовой оркестр и пели вокалисты ансамбля "Благовисть".

Сине-желтую ленту, которой был обвязан памятник, снял Леонид Черновецкий. Во время его приветственного слова произошел конфуз - городской председатель забыл имена основателей Киева.

"Как я и обещал, ко дню Киева мы открываем полностью отреставрированный самый главный памятный знак Киева, памятник основателям Киева: Хориву, их сестре Ще.. Кию, - сказал Черновецкий. После секундной паузы он исправился. - Щеку и их сестре Лыбеди".

Дальнейшую речь мер города читал по бумажке.

Gazeta.ua