Черновецкий забыл имена основателей Киева
13:50, 29 мая 2010Курьёзы
2418 0
Мэр открыл отреставрированный памятник
|Фото - УНИАН
Открытие памятника проходило в торжественной обстановке. В Старонаводницком парке играл Киевский муниципальный духовой оркестр и пели вокалисты ансамбля "Благовисть".
Сине-желтую ленту, которой был обвязан памятник, снял Леонид Черновецкий. Во время его приветственного слова произошел конфуз - городской председатель забыл имена основателей Киева.
"Как я и обещал, ко дню Киева мы открываем полностью отреставрированный самый главный памятный знак Киева, памятник основателям Киева: Хориву, их сестре Ще.. Кию, - сказал Черновецкий. После секундной паузы он исправился. - Щеку и их сестре Лыбеди".
Дальнейшую речь мер города читал по бумажке.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter