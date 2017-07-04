Полет коровы: в Италии провели необычную спасательную операцию (видео)

Спасательную операцию провели неподалеку от Вероны. Корову осторожно привязали к специальному тросу и перевезли в безопасное место. Животное поранило ногу, поэтому ему помогли ветеринары.

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Как сообщал УНИАН, в марте британские спасатели провели многочасовую успешную операцию по освобождению из тяжелой ситуации беременной коровы, которая упала с 18-метровой скалы и поплыла на соседний остров.