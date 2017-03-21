В Британии спасли упавшую с утеса и уплывшую беременную корову

Британские спасатели провели многочасовую успешную операцию по вызволению из трудной ситуации беременной коровы, которая упала с 18-метрового утеса и уплыла на соседний остров, пишет Русская служба Би-Би-Си.

Как выяснилось, пострадавшая корова является представительницей редкой и древней породы White Park.

Читайте такжеНа Шри-Ланке спасли застрявшего в ливневом стоке слоненка (видео)

Инцидент произошел неподалеку от курортного поселка Ползет в английском графстве Корнуолл.

"Случай был весьма сложным, так как корова уплыла на соседний остров и была вне зоны досягаемости спасательных служб", - рассказали в пожарной станции города Уэйдбридж.

Спасательная операция продолжалась девять часов. До того, как подоспела помощь, корова провела внизу на скалах целую ночь. Перед началом спасательной операции корове ввели успокоительное средство, затем ее с помощью специальной страховочной системы подняли наверх и передали ветеринарам.

Операция по спасению животного началась днем в воскресенье, к вечеру ее пришлось прервать из-за прилива и снижения видимости, операция возобновилась утром.

"Несмотря на выпавшее ей суровое испытание, она сейчас в полном порядке и пасется на лугу", - сообщили спасатели.