В Британии спасли упавшую с утеса и уплывшую беременную корову

14:07, 21 марта 2017
Курьёзы
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Пострадавшая корова является представительницей редкой и древней породы White Park.

facebook.com/WadebridgeFireStation

Британские спасатели провели многочасовую успешную операцию по вызволению из трудной ситуации беременной коровы, которая упала с 18-метрового утеса и уплыла на соседний остров, пишет Русская служба Би-Би-Си.

Как выяснилось, пострадавшая корова является представительницей редкой и древней породы White Park.

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Инцидент произошел неподалеку от курортного поселка Ползет в английском графстве Корнуолл.

"Случай был весьма сложным, так как корова уплыла на соседний остров и была вне зоны досягаемости спасательных служб", - рассказали в пожарной станции города Уэйдбридж.

facebook.com/WadebridgeFireStation

Спасательная операция продолжалась девять часов. До того, как подоспела помощь, корова провела внизу на скалах целую ночь. Перед началом спасательной операции корове ввели успокоительное средство, затем ее с помощью специальной страховочной системы подняли наверх и передали ветеринарам.

Операция по спасению животного началась днем в воскресенье, к вечеру ее пришлось прервать из-за прилива и снижения видимости, операция возобновилась утром.

"Несмотря на выпавшее ей суровое испытание, она сейчас в полном порядке и пасется на лугу", - сообщили спасатели.

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Теги: #спасатели#корова