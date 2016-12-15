Секс-кукла в объятиях министра экономики возмутила президента Чили (фото)

В ходе традиционного рождественского ужина, организованного ассоциацией производителей и экспортеров страны (Asexma) 13 декабря, ее глава Роберто Фантуччи презентовал министру куклу с надписью: "Чтобы стимулировать экономику", передает Русская служба Би-би-си.

На фотографиях министр запечатлен с подарком в руках и с широкой улыбкой на лице.

Нескрываемая радость чиновника возмутила президента страны Мишель Бачелет.

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"К тому, что произошло на ужине Asexma, нельзя относиться терпимо. Борьба за уважение к женщинам была в центре усилий двух моих правительств", - написала она в Twitter.

К возмущению Бачелет присоединились многие чилийцы. В частности, представители Движения за сексуальные и репродуктивные права назвали подарок бизнесменов министру сексистским и женоненавистническим.

Сеспедесу пришлось оправдываться. 14 декабря министр публично извинился за реакцию на подарок.

"Меня застали врасплох, и моя реакция была неприемлемой", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее в Великобритании активисты запустили кампанию против секс-роботов - в них увидели угрозу будущему человечества.