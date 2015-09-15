В Великобритании увидели в секс-роботах угрозу будущему человечества

Технологические компании должны перестать разрабатывать обладающих искусственным интеллектом секс-роботов, так как эти машины угрожают будущему человечества. Они усиливают популярность проституции и заставляют людей воспринимать сексуальные отношения как нечто бездушное и механическое, утверждают инициаторы новой кампании.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The Independent.

Кэтлин Ричардсон (Kathleen Richardson) из Университета Монфорта в Лестере, утверждает, что секс-роботы укрепляют гендерное неравенство, показывая женщин как безгласный и покорный сексуальный объект. Кроме того, такие роботы снижают эмпатию у людей, отвлекая их от отношений с реальными партнерами. Роботы в форме детей также будут способствовать популярности педофилии.

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Наконец, секс-машины способствуют популярности проституции. Вопреки распространенному мнению, что вместо путан люди будут пользоваться роботами и тем самым спасут женщин от сексуальной эксплуатации, новые технологии и проституция сосуществуют и помогают друг другу, повышая спрос на человеческое тело.

Организаторы кампании призывают инженеров отказаться от секс-технологий — не писать программы, не создавать аппаратные средства и концепции устройств. Вместо этого компьютерщики могут сконцентрироваться на изобретениях, соответствующих принципам достоинства и свободы человека.