В Великобритании супруги держат более полусотни морских свинок (видео)

Для семейства грызунов обустроили целый городок и ежедневно устраивают им застолья.

Супруги ухаживают за 52 морскими свинками в Великобритании

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Для семейства грызунов обустроили целый городок и ежедневно устраивают им застолья. В меню: овощи, фрукты и семена. Чтобы угодить животным, хозяева Софи и Марк тратят по 8 часов ежедневно и 250 фунтов в месяц.

Говорят, разводить их не собирались. Два года назад купили шесть девочек, но среди них оказался один мальчик.