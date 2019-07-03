В Великобритании супруги держат более полусотни морских свинок (видео)
14:51, 03 июля 2019Курьёзы
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Для семейства грызунов обустроили целый городок и ежедневно устраивают им застолья.
Супруги ухаживают за 52 морскими свинками в Великобритании
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Для семейства грызунов обустроили целый городок и ежедневно устраивают им застолья. В меню: овощи, фрукты и семена. Чтобы угодить животным, хозяева Софи и Марк тратят по 8 часов ежедневно и 250 фунтов в месяц.
Говорят, разводить их не собирались. Два года назад купили шесть девочек, но среди них оказался один мальчик.
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