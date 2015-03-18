Египтянка 43 года переодевавшаяся в мужчину ради работы получила награду за «идеальное материнство»

Овдовев за несколько месяцев до родов, женщина осталась без средств к существованию и была вынуждена ежедневно носить мужскую одежду, чтобы заработать деньги на содержание ребенка, передает Lenta.ru со ссылкой на Al Arabiya News.

Ей приходилось делать это из-за того, что в Египте долгое время было не принято нанимать женщин на работу.

Читайте такжеВ Египте сыграли свадьбу с пародией на "Исламское государство"

В разные годы 64-летняя египтянка работала на погрузке кирпича и цемента, а также занималась строительством зданий. «Чтобы защитить себя от косых взглядов и не быть мишенью традиций, я решила облачиться в мужские наряды и работать в соседних городах, где меня никто не знал», — рассказала женщина.

Чтобы выглядеть как мужчина, Сиса Абу Даух надевает галабею (длинный мужской наряд с широкими рукавами — ред.). На голове она носит белый тюрбан, на ногах — мужские ботинки.

Последние несколько лет Сиса Абу Даух чистит обувь в Луксоре. Ее дочь Худа отметила, что ее мать до сих пор обеспечивает их семью. «Каждый день она просыпается в 6 утра, и идет к железнодорожной станции, где чистит обувь. Из-за возраста, инструменты, необходимые для работы, приношу ей я», — рассказала Худа.

Напомним, в ноябре 2013 года УНИАН сообщал, что по результатам исследования британского благотворительного фонда Thomson Reuters Foundation Египет был назван мусульманским государством, где к женщинам относятся хуже всего. В частности, здесь распространено обрезание для женщин без медицинских показаний. Жертвами этого обряда, как пишут авторы, стали более 27 миллионов египтянок.