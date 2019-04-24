На Черниговщине украли общественный туалет, установленный на деньги ООН (видео)
13:56, 24 апреля 2019Курьёзы
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Владелец предлагает за помощь в поисках 5 тысяч гривень.
Туалет украли в Черниговской области: владелец предлагает за помощь в поисках 5 тысяч гривень
Под Нежином в Черниговской области украли туалет - обыкновенную будку. Он находился в региональном ландшафтном парке "Нежинский".
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Эта обычная деревянная будка стояла в региональном ландшафтном парке "Нежинский". Зону отдыха там оборудовали за счет ООН. Нужник простоял два года, а теперь, перед началом дачного сезона, исчез.
"Он вообще не новый, я не знаю, как и кто мог это сделать", - удивляется директор парка. Владелец предлагает за помощь в поисках 5 тысяч гривень.
Как сообщал УНИАН, ранее в Харькове установили общественный туалет за 5 миллионов.
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