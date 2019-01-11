Аквариум с рыбками и щебетание птиц: как харьковчане оценили туалет за 5 миллионов (видео)

В целом посетители парка отзываются положительно об обновленном туалете, отмечая, что стоимость ремонта в размере пяти миллионов гривен не вызывает особого удивления.

В Харькове в Центральном парке имени Горького завершили реконструкцию санузла за пять миллионов гривен.

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При входе в туалет разместили аквариум с рыбками. По словам сотрудницы парка, его установили две недели назад. В помещении туалета из динамиков доносится пение птиц, стены и пол выложены керамогранитом. Вместо пяти женских кабинок - установили 18. В мужской части туалета оставили восемь, передает KT.

"Посмотрите, как красиво стало. А все ходят и миллионы считают", - жалуется сотрудница парка Горького и показывает, как работает подсветка при входе в туалет.

В целом посетители парка отзываются положительно об обновленном туалете, отмечая, что стоимость ремонта в размере пяти миллионов гривен не вызывает особого удивления.

"Молодцы. Приятно зайти. У кого-то даже дома так нет, как здесь. Деньги, конечно, большие. Но, наверное, это того стоит", - рассказала посетительница парка Нина из поселка Троицкое Харьковской области.

Няня Лариса Мальцева пришла на прогулку в парк с малышом в коляске. Отремонтированная кабина для мам и людей с инвалидностью ей также понравилась.

Как сообщал УНИАН, ранее в Китае открыли пятизвездочный общественный туалет.