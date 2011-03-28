Возбуждено дело из-за незаконного выделения 5,5 га в поселке у моря

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по факту незаконного выделения сотрудниками Сакского управления Государственного агентства земельных ресурсов 5,5 га в поселке Новофедоровка в 2010 году, сообщила пресс-служба крымского надзорного ведомства.

«Должностным лицам горрайуправления Госкомзема в Саках и Сакском районе инкриминировано незаконное согласование выделения бесплатно в собственность под жилую застройку земель в приморском поселке двум кооперативам. Из земель громады незаконно изъяты 5,5 га, стоимость которых составляет 2,6 млн. гривен», - говорится в пресс-релизе.

Дело заведено по статье «злоупотребление служебным положением, которое привело к тяжелым последствиям». Санкция части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины - лишение свободы от 3 до 6 лет с запретом занимать определенные должности до 3 лет.

Ведется следствие.