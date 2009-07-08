Церковь и байкеры организовали крестный ход (фото)

В Украине начался моторизированный крестный ход «Акция исторического примирения – Крестный ход по культурно-историческим местам Украины, посвященный 300-летию Полтавской битвы».

Как сообщили в пресс-офисе Украинской православной церкви, акция стартовала накануне возле резиденции предстоятеля УПЦ Митрополита ВЛАДИМИРА.

Глава УПЦ отправил молебен и освятил мотоциклы, на которых участники крестного хода будут путешествовать по регионам Украины, а также освятил памятный каменный крест с надписью «Вечная память воинам, отдавшим жизнь за веру и Родину» для установления на поле Полтавской битвы.

«У нас уже проходили крестные ходы и в воздухе, и на воде, и на суше, но такой вид крестного хода, который вы пытаетесь осуществить, это что-то новое. Пусть Господь пошлет вам ангела, оберегающего крестный ход, который вы решили осуществить именно таким образом», - сказал Митрополит.

По информации пресс-офиса УПЦ, пока в акции принимают участие более 60 представителей мотоклубов из Украины, России, Беларуси и Швеции. На каждом мотоцикле по двое участников. Среди байкеров около десяти женщин в возрасте от 18 до 40 лет. Байкеров сопровождает священник УПЦ - отец ЯРОСЛАВ.

Вчера в Полтаве байкеры приняли участие в панихиде на поле Полтавской битвы и установили памятный крест.

Сегодня панихида по погибшим казакам - защитникам Отчизны будет отправлена в Запорожье на острове Хортица.

Завершится крестный ход на мотоциклах 9 июля в Севастополе, где во Владимирском храме – на месте крещения равноапостольного князя Владимира – будет отправлен благодарственный молебен.

Организаторами крестного хода выступили Военный отдел Киевской епархии УПЦ, Синодный отдел УПЦ «Церковь и культура», Киевской городской автомотоклуб и Международный автомотоклуб «Ночные волки».