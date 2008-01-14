Тимошенко возьмется за моральное оздоровление общества
17:24, 14 января 2008Разное
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Готовится комплекс мер
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО намерена предпринять комплекс мер по урегулированию игорного бизнеса и рекламы на телевидении.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске.
«Мы готовим целый комплекс мер по моральному оздоровлению общества», – сказала глава правительства.
Ю.ТИМОШЕНКО назвала «неадекватной» рекламу алкогольных и табачных изделий на телеканалах, а также трансляцию программ и фильмов «недопустимого содержания, когда дети смотрят телевизор».
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