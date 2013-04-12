В США юморист высмеял ядерную программу Кореи

Хотя исходные данные маркируется Пхеньяном, в действительности материал является авторской рубрикой Энди Боровица (Andy Borowitz) - известного американского юмориста.

Боровиц в своей колонке со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщил, что из-за сбоя Windows 8 Пхеньян на неопределенный срок отложил запуск баллистической ракеты.

"Военные аналитики считают, что это заявление дает редкую возможность увидеть изнутри проблемы северокорейской ракетной программы, которая еще в прошлом году использовала Windows 95", - пишет юморист.

Источник во властных структурах КНДР якобы сообщил Боровицу, что Ким Чен Ын пришел в ярость из-за программного сбоя и рассматривает различные возможности действия - вплоть до объявления войны Microsoft.

Некоторые СМИ восприняли заметку Боровица всерьез и опубликовали ее как срочную новость, сообщает РИА Новости.