В США юморист высмеял ядерную программу Кореи
Популярный американский журнал New Yorker разместил на своем сайте заметку, сообщающую, что северокорейский лидер Ким Чен Ын готовится объявить войну корпорации Microsoft.
Хотя исходные данные маркируется Пхеньяном, в действительности материал является авторской рубрикой Энди Боровица (Andy Borowitz) - известного американского юмориста.
Боровиц в своей колонке со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщил, что из-за сбоя Windows 8 Пхеньян на неопределенный срок отложил запуск баллистической ракеты.
"Военные аналитики считают, что это заявление дает редкую возможность увидеть изнутри проблемы северокорейской ракетной программы, которая еще в прошлом году использовала Windows 95", - пишет юморист.
Источник во властных структурах КНДР якобы сообщил Боровицу, что Ким Чен Ын пришел в ярость из-за программного сбоя и рассматривает различные возможности действия - вплоть до объявления войны Microsoft.
Некоторые СМИ восприняли заметку Боровица всерьез и опубликовали ее как срочную новость, сообщает РИА Новости.