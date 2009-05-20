Умер Олег Янковский

В среду, 20 мая, в одной из московских клиник скончался российский актер Олег Янковский, известный миллионам зрителей по десяткам любимых фильмов, сообщил в среду Первый канал.

Актер долгое время страдал раком поджелудочной железы.

Ведущий актер театра "Ленком" родился 23 февраля 1944 г. в городе Джезказган в Казахстане, начал актерскую деятельность в 1965 году в Саратовском драмтеатре, с 1973 года - в Ленкоме.

Много снимался в кино: 74 картины за более, чем 40 лет. Среди его фильмов “Служили два товарища”, “Щит и меч”, “Зеркало”, “Звезда пленительного счастья”, “Сладкая женщина”, “Мой ласковый и нежный зверь”, "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", “Полеты во сне и наяву”, “Влюблен по собственному желанию”, "Дом, который построил Свифт", “Ностальгия”, “Храни меня, мой талисман”, "Крейцерова соната", "Убить дракона", "Паспорт”, “Цареубийца”, “Бедный, бедный Павел», «Доктор Живаго» и многие другие.