Водитель машины, в которой погиб Игорь Пелых, сдался милиции

Водитель автомобиля "Honda Accord", попавшего в аварию, в результате которой погиб известный журналист Игорь Пелых, явился в милицию, пишет «Газета по-киевски».

Владимир Полищук, начальник пресс-службы ГУ МВД Киева, рассказывает, что 26-летний Олег Кириллов пришел за несколько часов до объявления его в розыск: "Сотрудники милиции собирались вчера обращаться в Шевченковский райсуд, чтобы с его санкции, официально объявить этого водителя в розыск, так как по месту жительства он не появлялся, а его телефон был отключен. Но вчера во второй половине дня Кириллов неожиданно пришел в Голосеевский райотдел милиции с адвокатом.

Рассказывать что-либо об аварии он отказался, сославшись на 63-ю статью Конституции (Лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников, круг которых определяется законом). Согласно ст. 115 УПК, его задержат на 72 часа – он будет содержаться в палате больницы скорой помощи под милицейской охраной. Оперативники, которые видели водителя, отмечают, что у него скальпированная рана на голове и требуется лечение в стационаре.

Кириллов оправдывался, что не пошел в милицию из-за плохого самочувствия – лежал в частной клинике в другом городе. Сейчас правоохранители выясняют, почему врачи этого учреждения не сообщили в «органы» о таком больном.

Если докажут, что Кириллов виноват в аварии, то по ст. 286 ч. 3 УК, предусматривающей наказание за смерть двух и более человек, ему грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

Кириллов и Пелых совместно владели продюссерской компанией "Рога и копыта".