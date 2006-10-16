Дочери Кучмы и Мороза ”засветились” на тусовке (фоторепортаж)

В первый день Всеукраинской недели моды на суд зрителям представили коллекции четырех украинских дизайнеров: Алексея Залевского, Лилии Пустовит, Виктора Анисимова и Кристины Гусиной. Среди VIP-гостей были замечены дочери экс-президента Леонида Кучмы - Елена и нынешнего спикера Александра Мороза - Руслана.

Дочь спикера Руслана Мороз вместе с мужем Давидом (слева)

Жена Виктора Пинчука Елена Франчук пришла на показы в платье от Ив Сен Лоран.

"Звездные" парикмахеры Вячеслав и Ирина Дюденко притомились...

Беременная Лилия Подкопаева с мужем тоже проявили интерес к коллекциям

Какая же "тусовка" без Екатерины Осадчей и ее шляпки...

Все фото Анны Андриевской, TabloID