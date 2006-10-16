Дочери Кучмы и Мороза ”засветились” на тусовке (фоторепортаж)
12:40, 16 октября 2006Разное
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В Киеве проходит Всеукраинская неделя моды
В первый день Всеукраинской недели моды на суд зрителям представили коллекции четырех украинских дизайнеров: Алексея Залевского, Лилии Пустовит, Виктора Анисимова и Кристины Гусиной. Среди VIP-гостей были замечены дочери экс-президента Леонида Кучмы - Елена и нынешнего спикера Александра Мороза - Руслана.
Дочь спикера Руслана Мороз вместе с мужем Давидом (слева)
Жена Виктора Пинчука Елена Франчук пришла на показы в платье от Ив Сен Лоран.
"Звездные" парикмахеры Вячеслав и Ирина Дюденко притомились...
Беременная Лилия Подкопаева с мужем тоже проявили интерес к коллекциям
Какая же "тусовка" без Екатерины Осадчей и ее шляпки...
Все фото Анны Андриевской, TabloID
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