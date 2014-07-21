Террористы обстреляли территорию России с целью скомпрометировать вооруженные силы Украины

18:54, 21 июля 2014
Армия
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Сегодня около 16.30 с позиций вблизи населенных пунктов Дмитровка и Мариновка Донецкой области террористическая группировка обстреляла территорию России из артиллерийских установок.

REUTERS

Об этом факте Государственная пограничная служба уведомила Федеральную пограничную службу ФСБ РФ с пояснениями, что огонь велся террористическими группировками, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

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"Цель этой провокации очевидна - компрометация Украины и ее вооруженных сил и основание для силовой реакции с противоположной стороны", - подчеркивается в сообщении.

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