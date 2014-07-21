Террористы обстреляли территорию России с целью скомпрометировать вооруженные силы Украины
18:54, 21 июля 2014Армия
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Сегодня около 16.30 с позиций вблизи населенных пунктов Дмитровка и Мариновка Донецкой области террористическая группировка обстреляла территорию России из артиллерийских установок.
REUTERS
Об этом факте Государственная пограничная служба уведомила Федеральную пограничную службу ФСБ РФ с пояснениями, что огонь велся террористическими группировками, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.
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"Цель этой провокации очевидна - компрометация Украины и ее вооруженных сил и основание для силовой реакции с противоположной стороны", - подчеркивается в сообщении.
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