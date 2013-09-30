"Погибшкую" советскую субмарину Щ -216 идентифицируют с помощью вооружения

Поднятые из глубины артефакты будут реставрированы и использованы для окончательной идентификации субмарины.

Напомним , что район нахождения субмарины и ее техническое состояние изучали военные специалисты общего судоподъемных отряда ВМС Украины и ЧФ России . Спасательное судно Черноморского флота" Эпрон " и спасательный буксир ВМС Украины "Кременец" доставили элемент корпуса, носовую и кормовую пушки "Щуки" в Севастополь.

Церемония передачи артефактов, подняли со дна моря военные водолазы , состоялась с участием представителя Президента Украины в АР Крым, руководителей исполнительной и представительной власти Севастополя , командования украинских ВМС и российского Черноморского флота , а также ветеранов и духовенства.

Выступая перед собравшимися , командующий ВМС ВС Украины адмирал Юрий Ильин высоко оценил сплоченную работу украинских и российских моряков- водолазов , которые в непростых погодных условиях провели необходимый комплекс работ и обеспечили подъем со дна моря бесценных реликвий.

После завершения церемонии адмирал Юрий Ильин и вице - адмирал Александр Витко сообщили журналистам , что вопрос повышения подлодки связано с большим риском . Результаты исследований военных изучать ученые и сделают квалифицированные выводы , по возможности и целесообразности подъема подводной лодки.

- По мнению военных экспертов подъем лодки в том состоянии , в котором он сейчас находится , чрезвычайно опасное дело . Есть серьезные повреждения прочного корпуса , на борту присутствует минно - торпедный боезапас . Все это говорит о том , что поднимать лодку в таком состоянии , в котором он сейчас находится , опасно . Это мнение военных экспертов , - отметил командующий ВМС ВС Украины .

По убеждению командующего ЧФ России вице - адмирала Александра Ветка, в ходе указанной морской операции специалисты обоих флотов работали сплоченно , лучше чем во время совместных учений , которые планировались заранее. Необходим перечень работ было быстро спланировано и выполнено в кратчайшие сроки .

По словам председателя Севастопольской городской государственной администрации Владимира Яцубы , украинские и российские специалисты - водолазы работали в сложных условиях , на пределе возможностей того водолазного снаряжения , которое использовалось в работе. Также он сообщил , что предложил командованию ВМС Украины и ЧФ РФ поддержать инициативу по совместной разработке программы по географическому определению и фиксации мест гибели других советских подводных лодок.

- Думаю такую ​​программу нам удастся реализовать . В свою очередь городская власть будет помогать в финансировании и в поиске спонсоров , - отметил Владимир Яцуба.

Следует отметить , что одну из поднятых пушек Щ -216, ветераны-подводники просят установить в музейном комплексе Севастополя "35- береговая батарея".