Ранее Meta предупредила, что может закрыть Facebook и Instagram в Европе из-за проблем с передачей данных в США.

Европейские министры отреагировали на предупреждение Meta о возможном прекращении работы Facebook и Instagram по всей Европе.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

Новый министр экономики Германии Роберт Хабек заявил журналистам во время встречи в Париже: "После того, как меня взломали, я четыре года жил без Facebook и Twitter, и жизнь была фантастической".

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В свою очередь министр финансов Франции Брюно Ле Мэр добавил: "Я могу подтвердить, что жизнь была бы очень хорошей без Facebook, что мы бы жили очень хорошо без Facebook".

Такие заявления министры сделали, комментируя заявление Meta о том, что Facebook и Instagram могут быть закрыты по всей Европе.

Meta может закрыть Facebook и Instagram в Европе

Марк Цукерберг и его команда рассматривают возможность закрытия Facebook и Instagram в Европе, если Meta не сможет обрабатывать данные европейцев на серверах в США.

Обмен данными между странами и регионами имеет решающее значение для предоставления услуг и таргетированной рекламы, подчеркнула корпорация.

Ранее для передачи данных использовали трансатлантическую структуру под названием Privacy Shield. Однако этот договор был аннулирован Европейским судом в июле 2020 года из-за нарушений защиты данных.

С тех пор ЕС и США работают над новой или обновленной версией договора.

В комментарии изданию City AM представитель Meta сказал, что у корпорации "нет абсолютно никакого желания и планов уйти из Европы".

"Но простая реальность такова, что Meta и многие другие предприятия, организации и службы полагаются на передачу данных между ЕС и США для предоставления глобальных услуг", - добавил представитель.

В корпорации подчеркнули, что компаниям нужны четкие глобальные правила для защиты трансатлантических потоков данных в долгосрочной перспективе.

"Как и более 70 других компаний из самых разных отраслей, мы внимательно следим за возможным влиянием изменений на нашу деятельность в Европе", — заключил он.

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