Администрация президента Джо Байдена использует все имеющиеся инструменты для защиты американского бизнеса и потребителей от возможного роста внутренних цен на заправочных станциях.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден предупреждает, что санкции против Российской Федерации могут привести к росту цен на энергоресурсы в США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Байден сказал в обращении относительно ситуации на границах России и Украины.

Как подчеркнул Байден, поскольку Соединенные Штаты отвечают на действия России санкциями, его администрация использует все имеющиеся инструменты для защиты американского бизнеса и потребителей от возможного роста внутренних цен на заправочных станциях.

"Как я сказал на прошлой неделе, защита свободы будет иметь цену, также для нас, и у здесь дома. Мы должны быть откровенны в этом отношении. Но когда мы будем делать это (вводить санкции - УНИАН), я собираюсь принять устойчивые меры, чтобы боль от санкций направить на российскую экономику, а не нашу", - подчеркнул Байден.

Он сказал, что в США внимательно мониторят вопрос поставок энергоресурсов на случай любого срыва поставок.

"Мы реализуем план в координации с главными потребителями и производителями нефти на пути к коллективным инвестициям с целью обеспечения стабильности и глобального энергетического снабжения", - сказал Байден.

Напомним, сегодня президент США выступил с новым обращением относительно ситуации в Украине. Президент анонсировал введение новых санкций против РФ, говорил о поддержке Украины и признании Россией "Л/ДНР".

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