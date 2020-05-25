Washington Post: США могут возобновить ядерные тесты из-за поведения России

Американская армия не проводила свои ядерные испытания почти 30 лет, но теперь все может измениться.

Администрация президента Дональда Трампа обсуждала возможность провести первый тестовый ядерный взрыв с 1992 года. Этот шаг потенциально может иметь серьезные последствия для отношений с другими ядерными государствами и отменить многолетний мораторий на такие испытания.

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома и двух бывших американских чиновников, проинформированных о рассуждениях в Вашингтоне.

Читайте такжеDie Welt: Миру грозит ядерная анархия, о которой предупреждал Кеннеди

Дискуссия возобновления ядерных испытаний состоялась на встрече представителей агентств США по национальной безопасности 15 мая. Это произошло после того, как чиновники администрации Трампа обвинили Россию и Китай в проведении ядерных тестов низкой мощности. Обе страны отрицают это.

Чиновник администрации Трампа на условиях анонимности сказал Washington Post, что Вашингтон может продемонстрировать Москве и Пекину, что способен быстро провести ядерные испытания. И это может быть полезным на переговорах о трехстороннем соглашении о регулировании арсеналов крупнейших ядерных держав.

Встреча не закончилась решениями о проведении ядерных испытаний. Но чиновник из администрации Трампа сказал изданию, что предложение "до сих пор активно обсуждается". Другой источник сообщил Washington Post, что на встрече было принято решение о других действиях в ответ на угрозы, созданные Россией и Китаем, но при этом избежать возобновления испытаний. Совет национальной безопасности США отказалась комментировать ситуацию.

Читайте такжеPolitico: Мировой порядок мертв, после коронавируса придется строить новый

Во время встречи против идеи виспутила Национальная администрация ядерной безопасности США, которая занимается безопасностью американских запасов ядерного оружия. США не проводили тестовые взрывы с сентября 1992 года. Адвокаты ядерного нераспространения считают, что американский отказ от этой позиции еще больше дестабилизирует ситуацию.

"Это будет приглашение для других ядерных стран сделать то же самое", - сказал исполнительный директор Ассоциации контроля вооружений Дэрил Кимбелл.

Читайте такжеЕвропа не должна "оставаться зрителем" в новой гонке вооружений - Макрон

"Это будет стартовый выстрел для беспрецедентных ядерных гонок. Так можно также подорвать переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, который почувствует, что больше не стоит сохранять мораторий на ядерные испытания в своей стране", - добавил эксперт.

США остаются единственной страной, которая применила ядерное оружие в боевых условиях. Но с 1945 года как минимум восемь стран вместе провели около 2 тысяч ядерных испытаний. Из них тысяча приходится на США.

Читайте новости мира и переводы зарубежной прессы на канале УНИАН ИноСМИ