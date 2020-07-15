Беларусов призвали выходить на протесты

Снятый с президентских выборов оппонент Александра Лукашенко Валерий Цепкало призвал повторить протестные акции и показать, что белорусы - граждане, а не «народец».

Снятый с президентских выборов оппонент Александра Лукашенко Валерий Цепкало призвал белорусов выходить на протестные акции 15 июля.

Видеообращение опубликовано на его YouTube-канале.

«Мы увидели активность гражданского общества. Мы увидели то, как молодые наши юноши и девушки выходили в "цепочки солидарности". На этих людей смотрел весь мир. Это было действительно потрясающее зрелище потому, как на нас смотрели с воодушевлением и с надеждой», - заявил он.

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Цепкало призвал повторить протестные акции и показать, что белорусы - граждане, а не «народец». При этом он призвал всех не допустить проявлений насилия.

«Власть показала то, как она уже сегодня подделывает результаты выборов 9 августа. И если мы не выйдем на площадь, если мы не выйдем на улицы, если мы не будем выходить постоянно, регулярно, эта манипуляция будет продолжаться», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, вечером 14 июля во многих городах Беларуси люди вышли на акции протеста против отказа Центральной избирательной комиссии (ЦИК) регистрировать независимых кандидатов на президентских выборах.

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