Традиционная первомайская демонстрация во Франции и Турции сопровождалась слезоточивым газом и сотнями задержанных. Так в мире сегодня встречали Международный день труда.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеВо Франции к концу июня отменят карантин и начнут пускать иностранных туристовВ Турции активисты вышли на Первомайское шествие несмотря на строгий карантин. На площадь Таксим, где собрались протестующие, сразу выехала полиция и возникли стычки. В результате столкновений задержали по меньшей мере две сотни человек.
В отделения полиции забирали митингующих и во Франции. Там на акции вышли представители профсоюзов и даже так называемые "желтые жилеты". Активисты бросали в полицию бутылки, а правоохранители пытались унять толпу слезоточивым газом.
Значительно спокойнее все прошло в Испании и Великобритании. Там участники акции все же старались соблюдать карантинные правила.
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