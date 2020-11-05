Капсула преодолела расстояние в четыре тысячи километров.

Ирландские серферы Софи Карран и Конор МакКлори нашли капсулу времени, оставленную экипажем российского ледокола.

Читайте такжеНа фреске Рафаэля в Ватикане нашли надпись: "Лена Тамара Винница" (видео)Об этом сообщает BBC News.

За два года она преодолела расстояние в четыре тысячи километров

Отмечается, что серферы нашли странный металлический цилиндр на берегу Северной Ирландии. Внутри оказались письма, ресторанные меню, значки, крышки от пивных бутылок, винные пробки и фотографии.

С помощью писем они смогли найти одного из авторов — девушку из Санкт-Петербурга. Она рассказала, что капсулу оставил экипаж атомного ледокола «50 лет Победы» в Арктике в 2018 году и удивилась, что послание нашли так быстро, поскольку капсулу поместили в лед.

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Автор: УНИАН