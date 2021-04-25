Индия стала мировым лидером по числу заболевших коронавирусом за сутки.

Ситуация с коронавирусом в Индии остается крайне тяжелой, в стране четвертый день подряд фиксируют антирекорды заболеваемости. Население призывают вакцинироваться от COVID-19.

Об этом заявил премьер-министр Нарендра Моди, передает Reuters.

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Сообщается, что за минувшие сутки в Индии заболел еще 349 691 человек - четвертый подряд антирекорд суточной заболеваемости.

"Мы были уверены, наше настроение поднялось после успешной борьбы с первой волной, но нынешний шторм просто потряс нацию", - заявил Моди.

Заболеваемость в Индии растет на фоне ослабления карантинных мер, которые разрешили большие религиозные и политические собрания. Местные больницы уже не могут справиться с наплывом пациентов. При этом возникли огромные очереди в крематории.

Из-за нехватки кислорода в индийских больницах в регионах с наибольшим количеством больных COVID-19, транспортировкой баллонов занялись военные. Как пишет AP, военные также перевозят самолетами медиков в регионы, где ощущается их нехватка. Кроме этого, правительство запустило так называемые "Кислородные поезда", которыми тоже транспортирует дефицитный кислород.

"Кислорода на заводах много, но они расположены далеко от мест, где есть необходимость. Доставка кислорода вызывает проблемы. Мы нарастили производство, поскольку потребление кислорода существенно возрастает. Однако, есть ограничения и самая большая сложность сегодня - это транспорт", — рассказал президент Всеиндийского союза производителей промышленных газов Сакет Тику.

США помогут Индии из-за критической ситуации с COVID

США окажут дополнительную поддержку Индии в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом в стране. В Индии зафиксировали четвертый подряд суточный мировой антирекорд заражения COVID-19.

О помощи написал госсекретарь США Энтони Блинкен в своем Twitter 25 апреля.

«Мы сочувствуем индийскому народу, оказавшемуся в разгаре ужасной вспышки COVID-19. Мы тесно работаем с нашими партнерами, и мы предоставим дополнительную поддержку народу Индии и индийским героям из служб здравоохранения», - говорится в сообщении.

На сегодня по уровню смертности и общему количеству инфицированных она уступает лишь США. Вакцинировано менее 10% населения, а всего в стране живет около миллиарда человек. Эпидемиологи говорят, что происходящее в Индии можно считать самым резким ростом заболеваемости, который где-либо наблюдался за год пандемии.

Коронавирус в мире: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко