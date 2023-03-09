Командование российских оккупационных войск постоянно усложняет порядок перемещения между населенными пунктами.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подчеркивает, что условия проживания населения на временно оккупированных территориях Украины все ухудшаются.

"Условия проживания населения на временно оккупированных территориях Украины и дальше ухудшаются. В большинстве оккупированных районов российские администрации не обеспечивают функционирование необходимых элементов системы поддержки жизнедеятельности людей", - подчеркнула Маляр в Telegram.

Так, отметила она, для решения административных, финансовых и других проблем граждане вынуждены обращаться в учреждения и заведения, которые находятся исключительно в крупных городах региона.

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"При этом командование российских оккупационных войск постоянно усложняет порядок перемещения между населенными пунктами. В частности, сейчас нужно оформлять разрешение на перемещение", - сказала Маляр.

Она отметила, что в Сватовском районе Луганской области, отдельных районах Херсонской и Запорожской областей, из-за отсутствия возможности решения по месту жительства административных, медицинских и других проблем, граждан, в том числе пожилого возраста и лиц с инвалидностью, заставляют для получения пенсий сначала оформлять разрешения на перемещение в населенные пункты, в которых функционируют соответствующие учреждения.

"Такое положение вещей вызывает недовольство населения российскими властями. С целью недопущения возможных протестных настроений общественности российские оккупационные войска еще больше усиливают так называемые фильтрационные мероприятия и административно-полицейский режим", - отметила замминистра.

Притеснения украинцев на оккупированных территориях

Российские оккупанты продолжают активно мародерить на временно оккупированных территориях. У жителей Скадовска Херсонской области россияне угоняют автомобили.

На временно оккупированной территории Запорожской области россияне отбирают зерно у местных фермеров.