Российские оккупационные войска еще больше усиливают так называемые фильтрационные мероприятия / фото facebook.com_GeneralStaff.ua

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подчеркивает, что условия проживания населения на временно оккупированных территориях Украины все ухудшаются.

"Условия проживания населения на временно оккупированных территориях Украины и дальше ухудшаются. В большинстве оккупированных районов российские администрации не обеспечивают функционирование необходимых элементов системы поддержки жизнедеятельности людей", - подчеркнула Маляр в Telegram.

Так, отметила она, для решения административных, финансовых и других проблем граждане вынуждены обращаться в учреждения и заведения, которые находятся исключительно в крупных городах региона.

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"При этом командование российских оккупационных войск постоянно усложняет порядок перемещения между населенными пунктами. В частности, сейчас нужно оформлять разрешение на перемещение", - сказала Маляр.

Она отметила, что в Сватовском районе Луганской области, отдельных районах Херсонской и Запорожской областей, из-за отсутствия возможности решения по месту жительства административных, медицинских и других проблем, граждан, в том числе пожилого возраста и лиц с инвалидностью, заставляют для получения пенсий сначала оформлять разрешения на перемещение в населенные пункты, в которых функционируют соответствующие учреждения.

"Такое положение вещей вызывает недовольство населения российскими властями. С целью недопущения возможных протестных настроений общественности российские оккупационные войска еще больше усиливают так называемые фильтрационные мероприятия и административно-полицейский режим", - отметила замминистра.

Притеснения украинцев на оккупированных территориях

Российские оккупанты продолжают активно мародерить на временно оккупированных территориях. У жителей Скадовска Херсонской области россияне угоняют автомобили.

На временно оккупированной территории Запорожской области россияне отбирают зерно у местных фермеров. 