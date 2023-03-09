Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подчеркивает, что условия проживания населения на временно оккупированных территориях Украины все ухудшаются.
"Условия проживания населения на временно оккупированных территориях Украины и дальше ухудшаются. В большинстве оккупированных районов российские администрации не обеспечивают функционирование необходимых элементов системы поддержки жизнедеятельности людей", - подчеркнула Маляр в Telegram.
Так, отметила она, для решения административных, финансовых и других проблем граждане вынуждены обращаться в учреждения и заведения, которые находятся исключительно в крупных городах региона.
"При этом командование российских оккупационных войск постоянно усложняет порядок перемещения между населенными пунктами. В частности, сейчас нужно оформлять разрешение на перемещение", - сказала Маляр.
Она отметила, что в Сватовском районе Луганской области, отдельных районах Херсонской и Запорожской областей, из-за отсутствия возможности решения по месту жительства административных, медицинских и других проблем, граждан, в том числе пожилого возраста и лиц с инвалидностью, заставляют для получения пенсий сначала оформлять разрешения на перемещение в населенные пункты, в которых функционируют соответствующие учреждения.
"Такое положение вещей вызывает недовольство населения российскими властями. С целью недопущения возможных протестных настроений общественности российские оккупационные войска еще больше усиливают так называемые фильтрационные мероприятия и административно-полицейский режим", - отметила замминистра.
Притеснения украинцев на оккупированных территориях
Российские оккупанты продолжают активно мародерить на временно оккупированных территориях. У жителей Скадовска Херсонской области россияне угоняют автомобили.
На временно оккупированной территории Запорожской области россияне отбирают зерно у местных фермеров.