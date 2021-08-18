Представитель движения Забихулла Муджахид выступил на пресс-конференции с заявлением, что талибы будут поднимать экономику Афганистана.

Представитель движения "Талибан" заявил, что мирные граждане Афганистана должны сдать имеющиеся у них оружие и боеприпасы членам движения.

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"Мирные граждане Афганистана должны сдать оружие и боеприпасы уполномоченным членам "Талибана"", - заявил представитель движения агентству Reuters, передают "РИА Новости".

Перед этим, 17 августа официальный представитель движения Забихулла Муджахид выступил на пресс-конференции с заявлением, что талибы будут поднимать экономику Афганистана, а страна перестанет производить наркотики. По его словам, никто не будет мстить представителям бывшего режима.

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Автор: Ирина Погорелая