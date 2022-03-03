Яхту арестовали в ночь со 2 на 3 марта, узнали журналисты.

Власти Франции наложили арест на яхту, которая, по их мнению, связана с российским олигархом и президентом "Роснефти" Игорем Сечиным.

О наложении ареста на яхту сообщил министр финансов Франции Бруно Ле Мэр в Twitter.

"Спасибо французским таможенникам, которые применяют санкции Европейского Союза против тех, кто приближен к российскому правительству", – написал он.

Как говорится в приведенном в твите письме, это произошло в ночь со 2 на 3 марта. Яхта Amore Vero стояла на ремонте вблизи Марселя в порту La Ciotat с 3 января. Ремонтные работы должны были завершиться 1 апреля.

Напомним, 24 февраля Россия вторглась в Украину, войска страны-агрессора начали бомбить военные объекты, а потом и мирные города.

Ряд стран мира решили наказать РФ за новую агрессию против Украины - ввели свежие санкции.

Европейский Союз, в частности, отключает от международной межбанковской системы платежей SWIFT семь российских банков. Это решение заработает 12 марта.

От SWIFT отключают такие банки: "ВТБ", "Банк России", "Совкомбанк", "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк" и "ВЭБ.РФ".

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