В ведомстве отметили, что все мирные идеи можно обсуждать на уже созданной платформе "Саммит мира".

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что разочарованы информацией о решении Швейцарии поддержать инициативу Китая и Бразилии, которая касается завершения войны в Украине.

"Мы не можем понять логики такого решения. Ведь совместно со Швейцарской Конфедерацией мы организовали Первый Глобальный Саммит мира 15-16 июня в Бюргенштоке, в котором приняли участие представители ста стран и международных институтов. Наши страны продолжают активно сотрудничать над увеличением количества подписантов итогового Коммюнике этого саммита. Швейцария участвует в тематических конференциях по конкретным пунктам Формулы мира, целью которых является подготовка общей мирной рамки для восстановления всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины", - отметили в сообщении МИД.

В ведомстве напомнили, что все идеи, дискуссии и планы по миру в Украине должны иметь два принципа:

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Ничего об Украине без Украины.

Эти предложения должны основываться на Уставе ООН и содержать уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ.

В МИД добавили, что такие мирные идеи можно обсудить на платформе, которую предложил Саммит мира.

"Мы считаем Формулу мира Президента Украины Владимира Зеленского единственным путем к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру. Нет необходимости в создании дополнительных форматов и платформ для обсуждения путей достижения мира для Украины. Формула мира предоставляет полный инструментарий и соответствующие площадки для обсуждения всех идей, консолидации различных видений и концепций", - подчеркнули в министерстве.

Также во внешнеполитическом ведомстве отметили, что любые инициативы, которые не имеют четкой ссылки на Устав ООН и не гарантируют полного восстановления территориальной целостности Украины, являются неприемлемыми. Такие "мирные инициативы" лишь создают "иллюзию диалога", тогда как Россия продолжает совершать преступные действия.

МИД призвал Швейцарию и все страны, которые поддерживают международное право и Устав ООН, не участвовать в таких "мирных инициативах", ведь они могут лишь усложнить процесс достижения справедливого мира для Украины.

"Те инициативы, которые не признают факта неспровоцированной вооруженной агрессии России против Украины, приравнивают жертву и агрессора, предлагают деэскалацию за счет суверенитета и территорий Украины, не могут быть поддержаны Украиной", - подытожили в сообщении.

Мирная инициатива Китая и Бразилии - что известно

Как сообщал УНИАН, весной Бразилия и Китай предложили свой план урегулирования войны в Украине, который имеет шесть главных пунктов. Две страны предлагают остановить боевые действия и перейти к переговорному процессу. Однако в таком плане речь не идет о выводе оккупационных сил из Украины, наказании военных преступников и выплате компенсаций Украине за совершенные РФ разрушения.

Также Китай вместе со странами Глобального Юга намерен создать платформу "Друзья мира", которая будет направлена на "политическое урегулирование войны в Украине". В Китае отметили, что эта платформа является открытой и не стремится ни с кем конкурировать.

В то же время представитель Бразилии отметил, что "мирный план" Китая имеет большое значение.

"Обе стороны могут продолжать работать вместе, чтобы играть роль "друзей мира", достигать общего консенсуса и способствовать охлаждению ситуации", - сказал он.

Позже стало известно, что Швейцария поддержала такой мирный план, ведь он "призывает к прекращению огня и политическому решению конфликта" и "предлагает альтернативу агрессивной риторике как с украинской, так и с российской стороны".

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