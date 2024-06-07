Евросоюз работает уже над 14 пакетом санкций, но существующие запреты до сих пор не помешали России зарабатывать миллиарды долларов и продолжать противоправную и жестокую агрессию против Украины. Именно поэтому ЕС должен действовать жестче, и работать не только над введением новых санкций, но и усиливать уже существующие. Об этом говорится в обращении к Верховному представителю ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Джозефу Боррелю от депутатов трех стран – Украины, Польши и Эстонии.

"Существует лазейка, которую активно использует кремлевский режим – она заключается в том, что в ЕС есть предприятия, которые принадлежат или связаны с Россией. Люди, которые ими владеют, пользуются всеми привилегиями – живут в демократическом обществе, а одновременно –злоупотребляют привилегиями, чтобы обеспечить обогащение кремлевского режима", – указывают депутаты.

В качестве примера подписанты приводят Новолипецкую металлургическую компания (НЛМК) и ее конечного владельца Владимира Лисина. НЛМК владеет и управляет металлургическими заводами в Дании, Италии и Бельгии. При этом НЛМК является крупнейшим производителем электротехнической стали в России: компания помогает Кремлю изготавливать ракетные комплексы "Тор" и "Оса", радиолокационные станции для С-400 и межконтинентальные баллистические ракеты.

Видео дня

"Основой российской экономики является металлургия, а также нефтегазодобывающая промышленность. Кремль зарабатывает миллиарды, цинично нарушая международную торговлю и справедливую конкуренцию. Ни у кого в мире нет столько доступных энергетических ресурсов. Это позволяет российским компаниям производить дешевую продукцию и активно вести демпинговать на рынке, нанося ущерб европейским и азиатским конкурентам", – говорится в письме.

Нардепы напомнили, что ЕС уже ввел санкции против некоторой металлопродукции из РФ. Но путем лжи и шантажа Кремлю удалось продлить квоты на российские слябы еще на четыре года – хотя они должны были завершиться в сентябре 2024 года.

"Однако 12 пакет санкций ослабил ранее введенные ограничения. Он позволил РФ импортировать слябы вплоть до октября 2028 года в огромных количествах, и эти послабления пролоббировали НЛМК и их партнеры/союзники в ЕС. Каждая тонна российской металлопродукции – это кровь украинцев. Только в 2024 году промедление с введением полноценных ограничений даст России минимум 2 миллиарда долларов. И они превратятся в новые ракеты для бомбардировки Украины", – подчеркнули депутаты.

Они призвали ЕС быть жестче: последовательно вводить санкции и полностью прекратить возможность импорта российской металлопродукции в ЕС. Только так можно ослабить российскую экономику и достичь переломного момента в войне, которая угрожает безопасности всей Европы.

Письмо к Боррелю подписали народный депутат Украины, председатель Комитета по вопросам миграции и беженцев ПАСЕ Алексей Гончаренко, депутат парламента Эстонии, председатель эстонской делегации в ПАСЕ Эрик Кросс, и депутат Сейма Польши, председатель польской делегации в ПАСЕ Аркадиуш Мулярчик.

Напомним: в 12-м пакете Евросоюз продлил действие квот на российские слябы еще на четыре года. Суммарный размер квоты на импорт этой продукции с октября 2024-го до сентября 2028-го установлен в размере 8,5 млн т с более детальной разбивкой по периодам. Предыдущие санкции на импорт слябов были введены в октябре 2022 года, в рамках 8-го пакета санкций. Тогда было принято решение, что он может продлиться до конца сентября 2024-го в пределах установленных квот, а с 1 октября 2024 года импорт должен прекратиться. Однако 12-й пакет санкций фактически ослабил ранее введенные ограничения.