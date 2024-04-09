Правитель России видит свою роль как мессии в необходимости формирования мировоззрения молодых россиян.

Правитель России Владимир Путин сравнивает себя с Иисусом в своей борьбе за "соблюдение традиций". Так, в своей речи о необходимости учить российскую молодежь "традиционным" ценностям он использовал библейский сюжет. Об этом в своей статье для The Times пишет военный и политический эксперт Джордж Грильз.

Он отмечает, что Путин часто представлял себя непоколебимым защитником христианской веры против "сатанинского" Запада.

"Но, показывая, как Путин видит свою роль, российский лидер говорил в откровенно религиозных терминах о необходимости формирования мировоззрения молодых россиян. Появившись по видеосвязи на праздновании открытия подмосковных детских центров, Путин начал цитировать Библию", - отмечает автор.

По его словам, Путин приказал создать молодежные центры по всей стране, "что напоминает лагеря советских времен, где детям прививали ценности Коммунистической партии с раннего возраста".

"Путин сравнил свою миссию защиты российской молодежи от ползучего влияния Запада с усилиями Иисуса Христа, который привлек Петра и Андрея, двух рыбаков, чтобы они распространяли слово Божье. "Вы помните, как Иисус пришел в Галилею и увидел рыбаков у Галилейского моря?" - спросил он на встрече российских официальных лиц. "Один ловил рыбу, другой чинил сеть. И он сказал им: "Следуйте за мной, и я сделаю вас ловцами людей, ловцами человеческих душ". Они стали его евангелистами, его учениками... Это было очень важно в то время, когда развивались мировые религии. ... Но не менее актуально это сейчас, когда мы должны защищать наши традиционные ценности, нашу культуру, наши традиции и нашу историю. Это очень важно для будущего страны", - цитирует Путина автор.

Он добавляет, что Путин настаивал, что не хочет делиться чисто христианским посланием, и упомянул о четырех "традиционных религиях" России - христианстве, исламе, буддизме и иудаизме.

"Но в стране, где 70 процентов россиян идентифицируют себя как православные, христианство наслаждалось привилегированной ролью и было кооптировано для оправдания войны в Украине", - говорится в статье.

Владимир Путин: последние заявления

На днях российский диктатор Владимир Путин намекнул на завоз "рабочей силы" из-за рубежа. В своем выступлении на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России он заявил о предстоящем "кадровом голоде" в стране.

Как сказал Путин, "у нас выбора большого нет: надо завозить рабочую силу из-за рубежа, либо повышать производительность современного производства".

Ранее на коллегии МВД страны-агрессора Путин дал новый "урок истории". По его словам, геополитические недоброжелатели России хотят реванша "за неудачные походы Наполеона и Гитлера".

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