Если Россия хочет запугать Финляндию, разместив войска на границе, но для этого нужно много войск.

Президент России Владимир Путин недавно снова пригрозил разместить войска у границы с Финляндией, которая составляет более 1300 километров. Эта попытка запугивания будет безуспешной, ведь у России недостаточно солдат.

Издание Politico пишет, что основная проблема постоянного запугивания других заключается в том, что это требует значительных ресурсов. Если Россия хочет запугать Финляндию, объявив, что отомстит ей за вступление в НАТО, введя войска на границу, ей нужно иметь в распоряжении много войск, а их просто нет.

"У русских не будет ресурсов для создания инфраструктуры, производства нового тяжелого вооружения и привлечения значительного количества войск к нашей границе до 2030 года", - сказал мне генерал-майор в отставке Пекка Товери, бывший начальник финской военной разведки.

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По его словам, подобная операция требует навыков проведения "операций в болотисто-лесистой местности", ведь большая часть приграничной территории Финляндии - это сплошная дикая местность, которая не подходит для ведения современного механизированного боя. Отмечается, что современные российские военные не имеют подобного опыта.

Кроме того, Кремль уже перевел свои войска, размещенные у финской границы, в Украину - хотя Путин утверждает, что они были выведены в знак дружбы с Финляндией.

"138-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада по-прежнему находится в Каменке, примерно в 50 километрах от финской границы", - отметил Товери. "Но гарнизон довольно пустой, боеспособных войск нет, потому что все они находятся на Украине. А все пять близлежащих бригад были наполовину укомплектованы еще до войны".

Отмечается, что Путин, прибегая к угрозам, переоценил возможности своей армии.

Отношения Финляндии и России - последние новости

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что желание Путина доминировать в Европе не закончится на Украине, ведь в Москве готовятся к длительному конфликту с западными странами, поэтому он призвал Запад "принять вызов".

Стоит отметить, что Финляндия столкнулась с проблемой беженцев, которые через Россию пытаются попасть в Европу, пересекая финскую границу.

Кроме того, с 16 марта в Финляндии могут арестовать автомобили на российских номерах.

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