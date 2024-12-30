Путин оказался в рейтинге неудачников года / Скриншот

2024 год стал годом больших потрясений и потерь для многих политических лидеров и целых стран. Politico Playbook опубликовал рейтинг самых больших неудачников уходящего года.

Владимир Путин: неудачи дома и за рубежом

Президент России Владимир Путин так и не выполнил свое обещание завершить войну в Украине быстрым успехом. В 2024 году Украина не только удерживала свои позиции, но и осуществила контрнаступление, которое достигло Курской области.

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Кроме военных провалов, Путин столкнулся с экономическими проблемами: высокая инфляция, дефицит рабочей силы и падение режима Асада в Сирии, что лишило Москву доступа в Африку. Год завершился дипломатическим скандалом - Россия вынуждена была извиняться за сбитый азербайджанский самолет, хотя вину официально не признала.

Макрон и Шольц: крах франко-германского тандема

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц, несмотря на все разногласия, завершили год в политических кризисах. Макрон пережил одну неудачу за другой: провал его партии на выборах в Европарламент, рост популярности крайне левых и правых партий во Франции, а также распад двух правительств за год.

Шольц столкнулся с аналогичными трудностями: распад правящей коалиции вынудил его объявить досрочные выборы, что окончательно пошатнуло его позиции. Все эти события подорвали франко-германский альянс, который всегда считался двигателем интеграции ЕС.

Виктор Орбан: конец эпохи?

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, ближайший союзник Путина в Европе, переживает сложные времена. Экономический кризис и рост популярности лидера оппозиции Петера Мадьяра, который готовится бросить вызов Орбану на выборах 2026 года, поставили под сомнение его долговременное правление.

Башар Асад: позорное бегство

Бывший президент Сирии Башар Асад завершил год в Москве, потеряв контроль над страной, которую теперь разделили его противники. К этому добавились семейные трудности. СМИ сообщили, что жена Асма требует развода. Кремль опровергал эти слухи.

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Люди года по версии украинцев

Как сообщал УНИАН, второй год подряд президент Украины Владимир Зеленский возглавляет рейтинг "Политик года". Как передает корреспондент УНИАН, таковы данные общенационального исследования "Серьезные и веселые итоги 2021 года", проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Второе место в номинации "Политик года" делят экс-президент Петр Порошенко (8,1%) и экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (8%).

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