Год завершается для многих лидеров тотальными провалами и дипломатическими скандалами.

2024 год стал годом больших потрясений и потерь для многих политических лидеров и целых стран. Politico Playbook опубликовал рейтинг самых больших неудачников уходящего года.

Владимир Путин: неудачи дома и за рубежом

Президент России Владимир Путин так и не выполнил свое обещание завершить войну в Украине быстрым успехом. В 2024 году Украина не только удерживала свои позиции, но и осуществила контрнаступление, которое достигло Курской области.

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Кроме военных провалов, Путин столкнулся с экономическими проблемами: высокая инфляция, дефицит рабочей силы и падение режима Асада в Сирии, что лишило Москву доступа в Африку. Год завершился дипломатическим скандалом - Россия вынуждена была извиняться за сбитый азербайджанский самолет, хотя вину официально не признала.

Макрон и Шольц: крах франко-германского тандема

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц, несмотря на все разногласия, завершили год в политических кризисах. Макрон пережил одну неудачу за другой: провал его партии на выборах в Европарламент, рост популярности крайне левых и правых партий во Франции, а также распад двух правительств за год.

Шольц столкнулся с аналогичными трудностями: распад правящей коалиции вынудил его объявить досрочные выборы, что окончательно пошатнуло его позиции. Все эти события подорвали франко-германский альянс, который всегда считался двигателем интеграции ЕС.

Виктор Орбан: конец эпохи?

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, ближайший союзник Путина в Европе, переживает сложные времена. Экономический кризис и рост популярности лидера оппозиции Петера Мадьяра, который готовится бросить вызов Орбану на выборах 2026 года, поставили под сомнение его долговременное правление.

Башар Асад: позорное бегство

Бывший президент Сирии Башар Асад завершил год в Москве, потеряв контроль над страной, которую теперь разделили его противники. К этому добавились семейные трудности. СМИ сообщили, что жена Асма требует развода. Кремль опровергал эти слухи.

Люди года по версии украинцев

Как сообщал УНИАН, второй год подряд президент Украины Владимир Зеленский возглавляет рейтинг "Политик года". Как передает корреспондент УНИАН, таковы данные общенационального исследования "Серьезные и веселые итоги 2021 года", проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Второе место в номинации "Политик года" делят экс-президент Петр Порошенко (8,1%) и экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (8%).

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