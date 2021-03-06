Хуже всего украинцы относятся к президенту России Владимиру Путину.

Украинцы больше всего доверяют среди лидеров других государств президенту Беларуси Александру Лукашенко (30,3%) и президенту США Джо Байдена (29,4%).

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Об этом говорится в обнародованных результатах всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

При этом 56,8% респондентов не доверяют Лукашенко, поэтому его баланс доверия-недоверия составляет -26,5%. Социологи отмечают, что по сравнению с январем 2021 года уровень доверия к нему снизился. Байдену не доверяют 25,5%. Его баланс положительный и составляет, соответственно, +3,9%.

«По сравнению с январем 2021 года существенных изменений не наблюдается», - подчеркнули в КМИС.

Хуже всего украинцы относятся к президенту России Владимиру Путину - 82,4% ему не доверяют против 10,8% тех, кто доверяет.

Справка.Киевский международный институт социологии провел всеукраинский опрос общественного мнения с 23 февраля по 1 марта. Методом личного интервью с использованием планшетов (САРРЕ) опрошено 1207 респондентов из 86 населенных пунктов всех регионов Украины (кроме АР Крым и оккупированных территорий Донбасса).

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% - для показателей, близких к 50%, 2,5% - для показателей, близких к 25%, 1,9% - для показателей, близких к 12%, 1,3% - для показателей, близких к 5%.

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Автор: Павел Степанец