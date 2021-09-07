Иржи Урбанек не менее двух лет принимал активные действия в войне на стороне оккупантов.

Пражский суд вынес жесткий приговор чешскому наемнику, который воевал против Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Об этом сообщает IDNES.

Иржи Урбанек проведет 20 лет в колонии строгого режима за то, что не менее двух лет воевал на стороне боевиков под позывным "Бегемот". Именно столько запрашивала прокуратура. Мужчину признали виновным в членстве в террористической группе и совершении теракта.

Читайте такжеЧеху за участие в войне на Донбассе изменили приговор с условного на реальныйВ Украину он приехал в 2015 году и как минимум до января 2018 года помогал оккупантам копать окопы, занимался патрулированием неподконтрольной Киеву территории и принимал участие в боях под Марьинкой, Красногоровкой и Спартаком.

Суд прошел заочно.

Мать и брат Урбанека отказались свидетельствовать в суде, но показаний, которые они дали в рамках расследования, оказалось достаточно, чтобы подтвердить, что их родственник действительно был в Украине.

Напомним, ранее в этом году в Чехии увеличили приговор до 21 года заключения гражданину Беларуси Алексею Фадееву, который тоже участвовал в войне на Донбассе на стороне российских наемников.

Автор: Станислав Кожемякин