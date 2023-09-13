Экс-советник президента США по национальной безопасности сказал, чтор даст достижение потенциальной сделки между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном по поставкам оружия.

Встреча двух диктаторов, Владимира Путина и Ким Чен Ына, является "весьма значимой и выходит далеко за рамки потенциальной сделки по поставкам оружия". Об этом заявил бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, пишет CNN.

"С точки зрения Северной Кореи, это вернет ей действительно значимые контакты с Россией впервые после распада Советского Союза", - сказал Болтон.

"Еще во времена холодной войны Северная Корея очень хорошо натравливала Китай на Советский Союз, возвращаясь к Корейской войне", - сказал он, но добавил, что после распада СССР Северная Корея стала все больше зависеть от Китая.

Видео дня

Встреча и потенциальная сделка по поставкам оружия между Кимом и Путиным "даёт Северной Корее в будущем возможность получать нефть и газ напрямую из России, получать высокие технологии в обмен на это оружие", - сказал Болтон. "Я думаю, что большим победителем здесь станет Ким Чен Ын".

Однако, добавил он, более тесные отношения между двумя странами также "увеличат влияние России в Корее, на полуострове и во всем географическом регионе, в то время как, я думаю, русские обеспокоены тем, что они являются младшим партнером на оси Пекин-Москва".

Встреча Путина и Ким Чен Ына

Как сообщал УНИАН, лидеры России и КНДР в настоящее время встречаются на российском космодроме. Ким Чен Ын сообщил, что для КНДР первым приоритетом являются отношения с РФ и его страна "поддерживает все решения Путина".

Известно, что Россия заинтересована получить от Северной Кореи артиллерийские снаряды калибров 122 и 152 миллиметра, а также реактивные снаряды калибра 122 миллиметра. Взамен Пхеньян надеется получить российские технологии строительства атомных подводных лодок и космические технологии для запуска спутников.

При этом официальные лица США предупреждают, что любая потенциальная сделка по поставкам оружия может привести к тому, что Пхеньян предоставит оружие, которое Москва сможет использовать на поле боя против Украины.

История военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном восходит к поддержке Сталиным деда Ким Чен Ына в начале Корейской войны в 1950 году. СССР поддержал введение санкций против Северной Кореи.

Тем временем, Россия становится все более зависимой от Китая после того, как вторжение на Украину спровоцировало шквал международных санкций против Москвы. Однако Китай, который никогда не осуждал вторжение, предоставил экономическую помощь, смягчив последствия исключения России из мировой финансовой системы.

Вас также могут заинтересовать новости: