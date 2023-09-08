Военные Южной Кореи утверждают, что подводная лодка, похоже, не работает как следует.

Северная Корея заявляет, что запустила атомную подводную лодку после многих лет разработки, но военные Южной Кореи утверждают, что она, похоже, не работает как следует.

Как сообщает Sky News, новую подводную лодку назвали "Герой Ким Кун Ок" в честь исторического северокорейского деятеля, и аналитики впервые заметили признаки ее строительства еще в 2016 году.

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал эту лодку важной вехой в своих усилиях по созданию военно-морского флота, способного противостоять США и Южной Корее.

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"Достижение быстрого развития наших военно-морских сил... является приоритетом, который нельзя откладывать, учитывая... недавние агрессивные действия и военные действия противника", - сказал Ким в своей речи.

По сообщению северокорейских СМИ, подводная лодка предназначена для запуска ядерного оружия из-под воды, но неясно, сколько ракет она может нести и запускать. Теоретически это усилит мощь Северной Кореи, поскольку она сможет нанести ответный удар даже после отражения ядерной атаки на суше. Теперь Пхеньян планирует распространить эту возможность на свой существующий флот подводных лодок и в будущем построить новые атомные суда.

В то же время, военные Южной Кореи утверждают, что подводная лодка, похоже, не работает нормально. По мнению аналитиков, стране, находящейся под санкциями, понадобится значительное время и ресурсы, чтобы построить флот, который мог бы спокойно путешествовать по морям и надежно совершать атаки.

КНДР и ядерное оружие

Ранее КНДР во время проведения учений имитировала ракетно-ядерную атаку, якобы чтобы предупредить Соединенные Штаты об "опасности ядерной войны".

Также Северная Корея провела испытания стратегических крылатых ракет на фоне старта ежегодных военных учений США и Южной Кореи, которые Пхеньян считает репетицией войны.

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