The Guardian: В Италии семьи умерших от коронавируса требуют разрешение откопать родных на кладбище

Эксгумацию останков нельзя проводить в течение двух лет после захоронения в части кладбища для тел, которые никто не забрал.

128 могил обозначены простым белым крестом из пластика, на котором указаны лишь имена покойников и порядковые номера. Эти люди похоронены в части кладбища Maggiore в Милане под названием Campo 87.

Как сообщает The Guardian, этот участок был выделен для захоронения жертв коронавируса, чьи тела никто не забрал из переполненных больниц и моргов на пике пандемии в Италии. Некоторые умерли во время стационарного ухода, другие - дома в одиночестве. Мэр Милана Беппе Сала в апреле снял видео с чествованием памяти умерших на этом участке кладбища.

"Мы потеряли так много людей. В некоторых случаях дальше разворачивалась другая трагедия, ведь у некоторых умерших никого нет... В этом месте лежат те, чьи останки не забрали семьи", - сказал Сала.

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Однако, оказалось, что в Campo 87 есть могилы и тех людей, у кого на самом деле есть семья. Их похоронили здесь ошибочно. Их родственники теперь вступили в битву за право вернуть себе тела. Но закон запрещает эксгумацию останков умерших от инфекционных болезней в течение двух лет. Милан и регион Ломбардия, который окружает город, были в эпицентре пандемии. На них приходится половина от почти 34 тысяч смертей и свыше 90 тысяч случаев заражения в Италии.

"Во время чрезвычайной ситуации все происходило очень хаотично. Были допущены определенные ошибки", - сказал юрист ВолтериМарини, который представляет семью Витторио Доменикони, умершего в 90-летнем возрасте.

"Но теперь, когда ситуация улучшилась, семьи должны иметь право вернуть себе тела и достойно похоронить своих родных", - добавил он.

Доменикони при жизни был полицейским и водителем автобуса. Он был среди первых жертв COVID-19 в Милане. Мужчина скончался в больнице 5 марта, за несколько дней до того, как во всей стране был введен карантин. При нормальных условиях у его семьи было бы 30 дней, чтобы забрать его тело и провести похоронные мероприятия. Но 13 марта Сала сократил этот срок до 5 дней. Из-за увеличения количества смертей и перегрузки моргов нужно было хоронить жертв инфекционных болезней быстро.

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Жене Доменикони и двум его детям сообщили о его смерти и дали контактные данные больничного морга. Все трое после этого тоже заболели из-за коронавируса. Только 20 марта они позвонили в морг Милана, куда тело Доменикони перевезли, чтобы договориться о кремации и передаче праха семейной часовне в другом городке в Ломбардии. Но они узнали, что его похоронили в Campo 87.

"Мы позвонили нескольким государственным офицерам, чтобы не допустить этого. Но нам сказали, что это невозможно, потому что процесс уже был запущен", - сказал Марини.

"Я написал несколько электронных писем в городской совет Милана, чтобы попытаться решить ситуацию с двухлетним сроком. Но мне отказали во встрече", - добавил юрист.

Три другие семьи тоже оказались в аналогичной ситуации, согласно расследованию газеты Corriere della Sera. Бизнесмен Джиани Фоссати умер в больнице 24 марта. Его похоронили в Campo 87. Хотя его жена лечилась от коронавирус в той же больнице, где он умер. А его брат Вандо живет в Милане. Поэтому у него были родственники, которые могли забрать тело. Вандо узнал о смерти своего брата от знакомых. И как многим семьям, которые потеряли родных на фоне хаоса пандемии, ему пришлось хорошо поискать тело. С помощью члена городского совета Милана Лоренцо Липпарини, который тоже дружит с семьей бизнесмена, он в конце концов узнал, что Фоссати был похоронен в Campo 87 в начале апреля.

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"Могу только представить, что происходило в больницах в те времена. Они были перегружены, персонала не хватало. Поэтому поиски родных проводились очень поверхностно", - сказал Липпарини.

"Совет проводит захоронения, опираясь на информацию, что тело никто не забрал", - добавил он.

Проблему перегрузки больниц дополнила еще и ситуация, в которой родственники или тоже болели из-за коронавируса, или они не могли забрать тела умерших из морга через жесткий карантин в Милане.

"Больницы пытались найти родственников. Но персонал, очевидно, не мог сделать 100 телефонных звонков", - сказала советник Милана по вопросам общественных служб Роберта Кокко.

"Во многих случаях пятидневное правило было нарушено, чтобы дать семьям больше времени", - добавила она.

Захоронения на территории участка Campo 87, которая вмещает 680 могил, оплатила власти Милана. В случае эксгумации она тоже должна оплатить счета.

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