Foreign Policy: Венгрия первой потеряла демократию из-за COVID-19, но она не последняя

Шаткие демократии по всему миру переживают потрясения из-за пандемии: одни лидеры теряют власть, а другие - прибегают к тоталитарным практикам, чтобы ее консолидировать.

В марте Венгрия стала первой демократией, которая сдалась перед наступлением коронавируса. С невероятной скоростью премьер-министр Виктор Орбан протолкнул чрезвычайный приказ, которым наделил себя необычайной властью на неопределенное время и сильно ограничил политические свободы. Эксперты быстро начали говорить о том, которая из демократий следующей скатится к авторитаризму.

Об этом пишет Foreign Policy, добавляя, что другие демократические страны на фоне пандемии тоже переживают политические потрясения. Однако, ни одна из них еще не столкнулась с такой узурпацией власти. Было много эпизодов, когда из-за распространения COVID-19 у демократий возникали проблемы: неожиданно появлялись признаки слабости лидерства, популистской консолидации власти и насильственных подавлений, которые подрывали легитимность государства. Если демократии, переживая такие проблемы, не смогут изменить курс, политические последствия будут жесткими.

Читайте такжеThe Guardian: Коронавирус может сломать хребет Евросоюза

Издание пишет, что шатание лидерства под давлением пандемии - достаточно распространенное явление. Но особенно серьезно оно проявляется в Бразилии, Индонезии и на Филиппинах. По мнению Foreign Policy, Бразилия может дойти до того, что заменит своего лидера из-за его провала в решении проблемы пандемии. Однако, в отличие от венгерского сценария, который предполагает использование кризиса для политической выгоды, президент Жайир Болсонару растратил общественную поддержку из-за своей хаотичной и непоследовательной реакции на кризис. Он называл коронавирус выдумкой, советовал непроверенные способы самолечения и отвергал меры социального дистанцирования в Бразилии. Количество смертей от вируса росло быстро. И исследователи Имперского колледжа в Лондоне говорят, что уровень передачи коронавируса в Бразилии сейчас самый высокий в мире.

В результате рейтинг поддержки Болсонару обвалился. Собственно, можно предположить, что устранение такого непоследовательного лидера как Болсонару пойдет на пользу демократии Бразилии. И это доказывает, что демократические потрясения - не всегда что-то плохое. Лидерство президентов Джоко Видодо в Индонезии и Родриго Дутерте на Филиппинах не рухнуло так сильно, как в случае Болсонару. Но они тоже неожиданно продемонстрировали слабость, которая может поставить под вопрос продолжение их правления. Издание пишет, что в случае Видодо, из-за его непоследовательной реакции на коронавирус, появились признаки того, что армия может взять на себя большую политическую роль в стране. Дутерте же прибег к любимым автократических методам решения проблем, разрешив стрелять в тех, кто нарушает карантин на Филиппинах. Это разозлило население. И в социальных сетях активно набирает популярность тренд "Дутерте в отставку немедленно" (#OustDuterteNow).

Читайте такжеAl Jazeera: Пандемия коронавируса - угроза для популистских автократов

Но хоть эти демократически избранные лидеры теряют поддержку из-за неспособности справиться с пандемией, другие смогли консолидировать власть сомнительным способом. Индия, Израиль, Польша и Шри-Ланка стали яркими примерами. В Индии правительство премьер-министра Нарендры Моди поощряло и даже прямо распространяло дезинформацию о коронавирусе, чтобы атаковать мусульман, далитов и другие политические меньшинства.

Израиль и Польша, тем временем, - более сильные демократии. Поэтому вероятность политических волнений на их территории низкая. Однако, обе страны прибегают к сомнительному популизму. В Израиле премьер-министр Беньямин Нетаньяху использовал коронавирус в свою пользу, смешивая панику, популистскую риторику и самовосхваление, чтобы добиться соглашения о разделении политической власти и таким образом остаться главой правительства и страны. В Польше правящая партия "Право и Справедливость" активно готовится к президентским выборам при том, что общенациональный карантин не дает оппозиции вести кампанию. В это же время правительство продвигает изменения в системе юстиции, чтобы установить "палату чрезвычайного контроля" для сертификации выборов.

Читайте такжеПольша вводит запрет на свободное передвижение из-за коронавируса

Издание пишет, что коронавирус стал большим испытанием для демократий по всему миру. Однако, негативные последствия от него не всегда толкают страны на путь, которым пошла Венгрия. Другие демократии переживают более сложные нарушения, которые требуют тонких и разнообразных стратегий ответа. Впрочем, падение может продолжиться. И к ужасным человеческим потерям из-за COVID-19 можно будет добавить еще одну жертву. Ею могут стать демократии, которые оказались слишком хрупкими, чтобы выстоять перед авторитарными наклонностями своих лидеров.