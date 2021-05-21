Художник JR сделал достопримечательность частью своей новой инсталляции.

В Париже возле Эйфелевой башни создали оптическую иллюзию того, что достопримечательность стоит над скалистым ущельем.

Автор инсталляции - известный анонимный художник, использующий псевдоним JR, сообщает Reuters.

Он разместил на эспланаде с видом на башню изображение оврага и ее основания так, чтобы когда человек стоит в нужном месте, казалось, будто башни на переднем и на заднем планах сливаются, создавая единый вид.

Прохожие отмечают, что иллюзия выглядит очень реалистично.

Среди других знаменитых проектов JR - инсталляция с гигантским изображением ребенка у стены на границе между США и Мексикой, а также оптическая иллюзия, создающая впечатление, будто во дворе Лувра в Париже образовалась пропасть.

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Перевод: Катерина Комолова