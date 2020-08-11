"Никто не улыбается и не смеется": правозащитница рассказала, как живет Минск после вчерашних событий

Ночью, по словам очевидцев, милиция до двух ночи ловила и избивала людей.

Днем после вчерашних протестов Минск был «удивительно пустынен», никто не улыбается и не смеется.

Об этом в интервью УНИАНу рассказала Марина Адамович, правозащитница и супруга белорусского оппозиционного политика Николая Статкевича.

«Днем Минск был удивительно пустынен. Никто не улыбается. Никто не смеется. Нехорошее затишье. И во что оно может разрядиться, я не знаю. Вся центральная часть города полностью перекрыта. У нас собираются в разных местах города. Мы вчера были в районе Пушкинской (средне удаленный от центра район, – УНИАН), но к самой площади подобраться не смогли. Оттуда раздавались разрывы светошумовых гранат. Это уже становится привычным для вечера», – отметила правозащитница.

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Она отметила, что, по словам очевидцев, милиция до двух ночи ловила и избивала людей.

«Но у нас уже несколько дней интернет недоступен, информация на уровне слухов, телефонных разговоров. Друзья исчезают. Те, кто их задерживает, не утруждаются сообщать, где они находятся. Власти официально признали, что 9 августа было задержано около трех тысяч (тысяча в Минске) человек. Вчерашний день завершился такими же «хапунами». Везде антитеррористические группы типа «Альфа». У нас же по стране все сплошные «террористы», «преступники», которые вдруг захотели честных выборов», – рассказала Адамович.

Протесты в Беларуси: что происходит

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.

В ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

По данным правозащитников, задержаны около 300 человек, в больницах находятся десятки раненых, один человек погиб в результате наезда спецавтомобиля.

В МВД Беларуси информацию о гибели человека опровергают.

Вечером 10 августа протесты возобновились. Военный спецназ в Минске открыл огонь по протестующим. Также прошли массовые задержания по всей стране.

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