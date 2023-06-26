Премьер отметил, что Лондон уже некоторое время "анализирует и отслеживает" ситуацию.

Великобритания готовится к "ряду сценариев" развития событий в Российской Федерации после военного мятежа главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожин. В Лондоне считают, что еще слишком рано говорить о последствиях.

"Соединенное Королевство готово к "ряду сценариев" в России после попытки мятежа, предпринятого боссом Вагнера Евгением Пригожиным в минувшие выходные", - цитирует премьер-министра Великобритании Риши Сунака издание CNN.

По его словам, Великобритания уже некоторое время "анализирует и отслеживает" ситуацию и находится в тесном контакте с союзниками, "чтобы убедиться, что мы координируем свои действия". Премьер-министр также сообщил, что на выходных разговаривал с лидерами США, Франции и Германии.

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"Слишком рано предсказывать с уверенностью, какими могут быть последствия этого, но, конечно, мы готовы, как всегда, к целому ряду сценариев", - подытожил политик.

Попытка военного мятежа в России - реакция Запада

В ночь на 24 июня 2023 року главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил о старте "марша справедливости", чтобы дойти до Москвы. Правда, до столицы РФ он не дошел примерно 200 км, ведь после переговоров с Александром Лукашенко развернул "вагнеровцев".

Ряд стран отреагировал на военный мятеж в России. Так, федеральное министерство иностранных дел и Министерство обороны Германии заявили, что Пригожин не получил поддержки от народа, поэтому он прекратил поход на Москву.

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что напряженность в Росии нарастала несколько месяцев.

Спустя сутки отреагировал и официальный Пекин. В Китае заявили, что это "внутреннее дело" Российской Федерации.

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