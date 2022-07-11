В список попали бетон, древесина, спирт и промышленные химикаты на спиртовой основе.

В понедельник, 11 июля, правительство Литвы расширило ограничения на транзит товаров через свою территорию в Калининградскую область РФ. Стартовал поэтапный процесс введения санкций, введенных Европейским союзом против России за войну в Украине.

Об этом заявила представитель литовской таможни, пишет Reuters.

Следовательно, литовские чиновники ограничили транзит бетона, древесины, спирта и промышленные химикаты на спиртовой основе.

Напомним, что литовская железнодорожная компания LTG Cargo с 18 июня прекратила транзит подсанкционных грузов между Калининградской областью и основной территорией РФ.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что решение Литвы является "экономическим удушением региона".

В России уже пригрозили ответом Литве на транспортную блокаду подсанкционных товаров в Калининградской области.

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