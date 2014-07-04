Молдова временно запретила вещание канала "Россия-24"

Это решение совет принял ввиду "несоответствия программ телеканала с положениями КСТР", - сообщает allmoldova.

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В результате мониторинга программ на этом телеканале, проведенного КСТР, был обнаружен ряд репортажей манипулятивного характера о Молдове и других стран СНГ.

Ретрансляция телеканала "Россия 24" запрещена до 1 января 2015 года.