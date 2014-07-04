Молдова временно запретила вещание канала "Россия-24"
15:38, 04 июля 2014Мир
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Координационный совет по телевидению и радио (КСТР) Молдовы своим решением запретил ретрансляцию российского телеканала "Россия 24" на территории страны.
Молдова приостановила вещание канала "Россия 24" / фото ridus.ru
Это решение совет принял ввиду "несоответствия программ телеканала с положениями КСТР", - сообщает allmoldova.
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В результате мониторинга программ на этом телеканале, проведенного КСТР, был обнаружен ряд репортажей манипулятивного характера о Молдове и других стран СНГ.
Ретрансляция телеканала "Россия 24" запрещена до 1 января 2015 года.
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